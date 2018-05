Tuscany Regional Rally con le Harley Davidson a Montecatini Terme

In occasione del 115° anniversario dalla nascita della Harley-Davidson, torna il Tuscany Regional Rally, come già accaduto nel 2015 e prima ancora nel 2012 e 2013, organizzato dai Chapter ufficiali H.O.G (Harley Owners Group) Chianti, Firenze, Tirreno, Versilia: appuntamento da venerdì 25 a domenica 27 maggio a Montecatini Terme.

Il raduno e l’invasione pacifica sono previsti da venerdì 25 alle ore 10 nell’area Mondolandia di via Ponte dei Bari: in arrivo tra le 1.500 e le 2.000 moto Harley-Davidson in città, le più celebri e conosciute al mondo, e una media di 2,5-3 mila presenze giornaliere per un evento….roboante e dal grande fascino.

Le mitiche Harley per la giornata di venerdì e sabato saranno nell’area Mondolandia Village (biglietto di ingresso 10 euro giornaliero, 15 per tre giorni), ma dopo due giorni “stanziali”, domenica 27 dalle 10,30 inizierà la sfilata delle moto per le vie principali della città, che toccando via Camporcioni, viale Roma a Pieve, poi il ponte autostradale, arriverà a corso Matteotti e successivamente in Piazza XX Settembre, via Manin, dei Martiri, Simoncini, per raggiungere il borgo di Montecatini Alto e poi ancora scendendo toccherà viale Bustichini, corso Roma, viale Martini, Toti, corso Matteotti, via Cavallotti, viale Marconi, Piazza Italia. A quel punto di nuovo la carovana delle Harley andrà in direzione stadio per arrivare alla chiesa del Corpus Domini per la benedizione delle moto (ore 11,45 circa).

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del genere e del settore.

Fonte: Comune di Montecatini Terme

