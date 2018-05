Un duo vincente dal comprensorio per il rilancio del Forcoli Calcio

Un gradito ritorno per il Forcoli Calcio, quello di Massimo Zingoni da Castelfranco di Sotto, in trattativa nella dirigenza, ma la cui delega ancora non è stata resa nota. Dopo aver preso congedo dal San Miniato Basso, Zingoni ritrova un ambiente che chiede rivoluzioni al suo interno. Il nuovo corso dovrà fare tesoro della sua esperienza, nella quale ha gestito gli amaranto nei gloriosi anni dell'Eccellenza. Con lui anche Fabio Pinori: ex responsabile della Berretti della Tuttocuoio e anche vice presidente dell'allora Cappiano Romaiano. Vanto di Pinori l'essere arrivato per ben 4 volte alle fasi nazionali della Berretti professionisti con i neroversi di Ponte a Egola. Insomma, un team dal comprensorio per ripartire dal quinto posto della Promozione, girone C.

Tutte le notizie di Calcio