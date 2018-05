XI Conferenza di Organizzazione della Fisac Cgil della Banca e del Gruppo MPS

Domani Giovedì 24 maggio, presso il Grand Hotel Admiral Palace a Chianciano Terme, prenderà avvio l’ XI Conferenza di Organizzazione della Fisac Cgil della Banca e del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Saranno presenti circa 130 delegati provenienti da tutte le realtà del Gruppo bancario. La Conferenza delle Delegate e dei Delegati dovrà, oltre a fare un bilancio dell’attività svolta in questi 4 anni, eleggere i nuovi organismi dirigenti.

Nella prima giornata sono stati invitati a portare il loro contributo alla discussione i rappresentanti delle Istituzioni locali, i rappresentanti della Aziende del Gruppo MPS e delle altre Organizzazioni Sindacali. Parteciperanno ai lavori il Segretario Generale della Fisac-CGIL Agostino Megale e il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Siena Claudio Guggiari.

La Conferenza sarà, quindi, un'occasione in cui approfondire alcune importanti tematiche riguardanti la situazione della Banca e l’attuazione dei progetti di ristrutturazione.

All’interno della Conferenza, nel pomeriggio di domani, si svolgerà la Tavola Rotonda per la presentazione di “Parole al lavoro”, libro sui 50 anni di storia della Fisac Cgil al Monte dei Paschi di Siena.

Al termine dei lavori, nella mattinata di venerdì 25 maggio, la Conferenza Nazionale della Fisac MPS provvederà a eleggere i nuovi organismi dirigenti.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

