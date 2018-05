Rifiuti, Rossi: "Il Pd collabori. I sindaci si impegnino a raggiungere obiettivi del piano 2014"

«Il Pd, dopo il fallimento della Città Metropolitana sulla costruzione dell’inceneritore, mi sollecita a trovare soluzioni. Lo ringrazio per lo splendido assist. Cosa che anche ieri in Consiglio regionale mi sono andato a cercare, ricevendo il sostegno del Pd regionale e anche di altre forze politiche. È evidente che tra le possibili emergenze che potrebbero insorgere e la bocciatura dell’inceneritore che sarebbe entrato in funzione solo tra qualche anno non può esserci nessun rapporto. Intanto invito il Pd a collaborare e a sollecitare tutti i sindaci a raggiungere l’obiettivo del piano regionale del 2014 che prescriveva il 70% di raccolta differenziata.

Ci sono comuni che hanno ritardi inaccettabili a fronte di comuni che sono estremamente virtuosi. Questa è la prima risposta che deve essere data da parte di una sinistra seria e di governo: incrementare, raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata prefissati.

Spero che il Pd regionale concordi su questo.

Per quanto mi riguarda, come ho già detto in Consiglio, la Giunta regionale presenterà il nuovo piano entro luglio con obiettivi di raccolta differenziata ancora più ambiziosi per ridurre discariche e inceneritori».

Lo dichiara Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa

