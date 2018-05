Accesso ai nidi in Valdera, online i punteggi provvisori

L'Unione Valdera comunica che sono stati pubblicati sul sito web dell'Unione Valdera: www.unione.valdera.pi.it nella sezione News i punteggi provvisori assegnati alle domande per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 2018/2019 pervenute entro il termine del bando.

Anche quest'anno la pubblicazione dei punteggi provvisori avverrà esclusivamente sul sito web dell’Unione, dove resteranno pubblicati fino al 6 giugno 2018, e l’UNIONE VALDERA NON INOLTRERA’ comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati. In questo periodo sarà possibile la consultazione anche nel dettaglio del punteggio assegnato: ogni richiedente potrà accedere alla propria area riservata con Utente e Password già in suo possesso.

Entro il 6 giugno 2018, nel caso in cui si riscontrino errori nei punteggi assegnati, sarà possibile presentare una richiesta di correzione d'ufficio del punteggio, con una semplice mail all'indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it oppure, nel caso debba essere rivalutata la situazione familiare o lavorativa, un ricorso avverso l'assegnazione del punteggio utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it, Servizi Educativi.

Nei termini del bando sono state presentate nei 22 nidi presenti sul territorio dell'Unione Valdera n. 510 domande totali, tra nuove iscrizioni e riconferme.

Si ricorda inoltre che:

- il modello ISEE o relativa D.S.U., se non già dichiarato nella domanda, dovrà essere presentato entro il 6 giugno 2018 presso il Comune dove è situato il nido indicato come prima scelta dal richiedente. In caso contrario non si potrà accedere alle agevolazioni economiche anche se richieste al momento dell'iscrizione;

- l'assegnazione del posto (sia l'ammissione alla frequenza che la collocazione in lista d'attesa), avverrà soltanto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, prevista per il 16 giugno. Dopo questa data ed entro il 30 giugno gli ammessi dovranno accettare o rinunciare formalmente andando a firmare in comune.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Valdera