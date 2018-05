Angelo Bassi (Capogruppo PD): “Minoranze in tilt. Paralisi nella Commissione Affari istituzionali”

“Una situazione ormai inaccettabile quella che da tempo coinvolge la Commissione consiliare permanente per gli Affari istituzionali. La Commissione – spiega il capogruppo del Partito Democratico Angelo Bassi – è infatti paralizzata e impossibilitata a svolgere la propria funzione dall’incapacità delle minoranze di esprimere il Presidente che, come previsto dal Regolamento, deve essere da loro designato. Situazione paradossale che determina una paralisi di funzionamento proprio laddove è riconosciuta una prevalenza delle minoranze in competenze importanti che, tra l’altro, riguardano la trasparenza e la partecipazione. Un blocco che, nello stesso tempo – conclude il capogruppo PD Bassi – impedisce anche alla maggioranza di esercitare il proprio ruolo al quale non intende più rinunciare per incapacità altrui”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze