Un camion è rimasto 'incastrato' dopo aver urtato un'auto in sosta all'intersezione tra via Mazzini e via Trieste, nel centro di Certaldo. Non ci sono feriti, ma le operazioni di rimozione sono durate dalle 17 alle 19 e ha impegnato due pattuglie della polizia municipale. Il tir ha praticamente bloccato la viabilità e si sono registrati disagi al traffico.

Tutte le notizie di Certaldo