Centro estivo Cre_Attivi a Vinci, ecco come iscriversi

Dal 28 maggio al 9 giugno sono aperte le iscrizioni per il centro estivo comunale “Cre_Attivi: sport e gioco per promuovere la creatività”, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 14 anni e a ragazzi con disabilità, fino a un massimo di 18 anni di età, residenti nel Comune di Vinci. Le attività si svolgeranno nel periodo dal 18 giugno al 20 luglio, di cui una prima parte (dal 18 al 30 giugno) presso la Residenza anziani in via Val di Sole a Vinci capoluogo, e la seconda (dal 2 al 20 luglio) presso il Centro di aggregazione giovanile (CAG) “Il Centro”, nei locali adiacenti alla scuola media di Sovigliana, in viale Togliatti 153 (lato Hotel Da Vinci).

“Come negli anni passati - commenta l’assessore alle Politiche educative del Comune di Vinci, Claudia Heimes - ci sarà un tema principale su cui si svilupperanno le giornate: in questo caso sarà lo sport, nei suoi aspetti più ludici, inteso come strumento universale per mettere in relazione i partecipanti fra di loro, creare spirito di squadra inclusivo, grazie al quale ognuno riesce a esprimere le proprie peculiarità, e promuovere uno stile di vita sano”.

Alcune discipline sportive verranno prese come ispirazione per sviluppare giochi cooperativi e laboratori volti a promuovere la progettazione partecipata, insieme a momenti puramente ricreativi, come le escursioni sul territorio. Le settimane si articoleranno su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, fatta eccezione per il martedì, dedicato alle uscite sul territorio e al laboratorio su natura e fotografia, e il giovedì, in cui è prevista l’uscita in piscina, giorni in cui l’orario verrà prolungato fino alle 17.

Durante le prime due settimane di centro estivo, in via Val di Sole, sono in programma attività outdoor - come la caccia al tesoro e altri giochi che necessitano ampi spazi - grazie alla vicinanza del Parco Amboise e di alcuni punti panoramici della zona di Ripalta. Per questo primo periodo è previsto il servizio navetta, dal punto di raccolta a Sovigliana a Vinci fornito dal Comune.

La tariffa standard è di 45 euro a settimana, ma sono previste riduzioni in base all'ISEE. Per iscriversi è necessario recarsi presso il CAG “Il Centro”, in viale Togliatti 153, negli orari di apertura, e presentare il modulo compilato, reperibile anche sul sito del Comune di Vinci. L’eventuale l’agevolazione tariffaria dovrà invece essere presentata, sull’apposito modulo, direttamente al Comune entro sabato 9 giugno. Per informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare gli educatori del centro estivo al 349 2184537, o, per chiarimenti sull’ISEE, l'Ufficio servizi educativi e scolastici del Comune allo 0571 933293 - 241 - 232. Il Comune ha organizzato, inoltre, un Open Day per presentare il centro estivo ai genitori e ai ragazzi interessati: si terrà il 5 giugno dalle 17 alle 19 presso il CAG in viale Togliatti 153.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

