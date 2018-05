Il Cinema si fa in Toscana. Assemblea regionale Cna Cinema e Audiovisivo della Toscana a Prato

Sabato 26 e domenica 27 Cna Cinema e Audiovisivo della Toscana celebra il primo anno di attività in una 2 giorni totalmente dedicata alla piccola e media imprenditoria cinematografica ed audiovisiva toscana.

L'evento è il punto di arrivo di un intenso percorso di sviluppo cominciato un anno fa e un nuovo punto di partenza per continuare a crescere. La rappresentanza di CNA Cinema Toscana infatti cresce in modo esponenziale e l’obiettivo è quello di associare e coinvolgere in questa grande e dinamica business community tutte le piccole imprese del comparto in Toscana. “Perché la sinergia funziona: ne sono la prova le imprese che sono state con noi in questo anno e che sono i nostri migliori testimonial” - dichiara Emanuele Nespeca, Solaria Film (società di produzione), Portavoce Regionale di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana.

CNA Cinema sarà ospite nella casa del cinema, Le manifatture Digitali Cinema di Prato, accolta con il saluto degli assessori a cultura e politiche economiche del Comune di Prato, Simone Mangani e Daniela Toccafondi.

Aprirà i lavori il Portavoce Nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti (Produttore, Minerva Group), saranno ospiti della due giorni Stefania Ippoliti (Direttore della Toscana Film Commission e Presidente dell’Italian Film Commission) ed una delegazione del programma nazionale Sensi Contemporanei che ha finanziato molti degli interventi a sostegno del cinema in Toscana.

I veri protagonisti saranno le imprese e i professionisti del cinema e dell’audiovisivo, che si sono iscritti già numerosi e a cui saranno dedicati momenti di lavoro, di formazione e di networking per trovare alleanze, partner e sinergie per sviluppare il proprio business.

ASSEMBLEA ANNUALE CNA CINEMA E AUDIOVISIVO TOSCANA Assemblea regionale Cna Cinema e Audiovisivo Toscana Il Cinema si fa in Toscana Sabato 26 maggio 2018 alle 15:00 - Domenica 27 maggio 2018 alle 14:00 Manifatture Digitali Cinema | Via Dolce de' Mazzamuti - Prato

2 giorni per stare insieme, definire le strategie future, fare #networking formale ed informale, #conoscere gli strumenti e le opportunità offerte dalla rete, #condividere e #collaborare.

Un'iniziativa rivolta alle imprese e ai professionisti del cinema e dell'audiovisivo della Toscana

SABATO 26 MAGGIO*

ORE 15.00 - 18.00 Lavori assembleari

Saluti, Simone Mangani, Assessore Cultura, e Daniela Toccafondi, Assessore Politiche economiche e lavoro, Comune di Prato

Saluti, Leandro Vannucci, Vice Presidente CNA Toscana Centro

Gianluca Curti, Portavoce nazionale CNA Cinema e Audiovisivo

Emanuele Nespeca (Portavoce CNA Cinema e Audiovisivo Toscana) il Piano Strategico di attività 2018 di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana

Presentazione della rete dei servizi per il CINEMA: CNA, HUB Cinema Roma e Studio BBS Prato

Mario Perchiazzi, Portavoce vicario CNA Cinema e Audiovisivo

ORE 18.00 - 19.30 Gruppi di lavoro

Festival

Bandi e Reti di impresa

Promozione/distribuzione

Comunicazione e servizi

Restituzione in plenaria

ORE 19.30 - 23.00 Drink ti meet

Cena informale di networking

Speakers corner : presentati, lancia idee, cerca connessioni

*ingresso riservato ai soci CNA e Festival ospiti

DOMENICA 27 MAGGIO*

ORE 9.30 - 11.00

La nuova legge cinema

ORE 11.00 - 13.00 Pitch to meet

PITCHING: per raccontare chi sei, cosa fai, cosa cerchi, cosa offrire 13.00 - 14.00

Conclusioni, Emanuele Nespeca (Portavoce CNA Cinema e Audiovisivo Toscana) e Stefania Ippoliti (Direttrice Toscana Film Commission)

*ingresso aperto a non soci

Partecipa ai lavori una delegazione del programma

Sensi Contemporanei

