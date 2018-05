Congratulazioni a Tommaso Fabbri per il Premio Mangia

L'Università di Siena si congratula con Tommaso Fabbri per il Premio Mangia, che sottolinea il valore del lavoro svolto nel campo umanitario. Con orgoglio l'Ateneo ricorda che Fabbri è un suo alumnus, laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Varie volte, Fabbri, capo missione dell'organizzazione internazionale "Medici senza frontiere", è intervenuto in Ateneo in occasione di convegni e incontri con gli studenti, per portare la sua personale testimonianza e raccontare la propria esperienza. Fabbri fa parte dell'associazione USiena Alumni, che raduna coloro che hanno studiato presso l'Università di Siena, ed è sempre disponibile a dare informazioni e consigli ai giovani che vogliono intraprendere un percorso professionale nel settore umanitario.

