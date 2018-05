'Crescere in Movimento', arrivano le MiniOlimpiadi a Cerreto

Si terranno sabato 26 maggio le MiniOlimpiadi allo stadio di Cerreto Guidi. Uisp Empoli Valdelsa, a conclusione del progetto “Crescere in Movimento” portato avanti nelle scuole dell'infanzia di Cerreto, organizza l'evento di chiusura con la partecipazione di oltre 300 bambini per il terzo anno consecutivo.

La terza edizione delle MiniOlimpiadi a Cerreto prenderà il via alle 9 e andrà avanti per tutta la mattina. I bambini, che in questi mesi sono stati coinvolti nel progetto, si confronteranno con diverse attività, dai percorsi motori ai trampolini, dagli esercizi sui tappeti alla corsa ad ostacoli, fino ai salti. A conclusione della manifestazione, come da tradizione, tutti i partecipanti saranno impegnati nell'attesissimo falsh mob finale che quest'anno sarà più sorprendente che mai e lascerà gli spettatori a bocca aperta. A presentare la manifestazione ci sarà Radio Lady, mentre il tecnico audio sarà Stefan Paternò.

Nel corso di questo anno scolastico le classi delle quattro scuole dell'infanzia di San Zio, Bassa, Stabbia e Lazzeretto, che fanno parte dell'istituto comprensivo di Cerreto Guidi, hanno partecipato al progetto “Crescere in Movimento” organizzato dalla Uisp Empoli Valdelsa. In tutto più di trecento bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni che hanno potuto relazionarsi con l'attività ludico-motoria secondo programmi studiati e con la supervisione di istruttori competenti e preparati.

“Crescere in Movimento” è un progetto rivolto ai più piccoli con l'obiettivo da una parte di far acquisire loro conoscenze tecniche e comportamentali e dall'altra di promuovere attività educative che promuovano e favoriscano l'armonico sviluppo psicofisico e la coordinazione dei movimenti. Il tutto conciliando la proposta motoria con la spontanea esigenza dei bambini di divertirsi attraverso i giochi e ponendo l'accento sul potere socializzante del movimento.

«A Cerreto ormai le MiniOlimpiadi sono di casa, così come il progetto “Crescere in Movimento” - spiega Filippo Lebri, responsabile Area Giovani della Uisp Empoli Valdelsa – tutto questo grazie alla collaborazione con l'istituto comprensivo di Cerreto e con la dirigenza, da sempre sensibile ai progetti motori rivolti ai bambini. Per la realizzazione della manifestazione vogliamo ringraziare anche l'amministrazione comunale, la Real Cerretese che ha messo a disposizione lo stadio e all'Avis di Cerreto chedonerà una medaglia a ciascun partecipante».

