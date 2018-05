Difesa civica: Relazione 2017 e spunti programmatici

Sarà presentata domani, venerdì 25 maggio, alle 12 in sala Barile di palazzo del Pegaso, la Relazione 2017 del Difensore civico della Toscana.

Introdurrà i lavori il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, da sempre sensibile all’attività dell’istituto toscano di tutela non giurisdizionale. Seguirà la presentazione dei dati da parte del presidente dell’Authority, Sandro Vannini, che oltre ad illustrare l’attività svolta traccerà il quadro degli spunti programmatici pensati per sviluppare ulteriormente la difesa civica e quindi il sostegno ai cittadini nei casi di cattiva amministrazione.

Da legge istitutiva (19/2009), il Difensore civico interviene quando un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato; un atto sia stato formato o emanato oppure un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo; si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti; vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione; in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

