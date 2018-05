"Discariche a cielo aperto a Montefalcone": la denuncia della Lega a Castelfranco

"Il patrimonio naturalistico del nostro Comune può essere celebrato in tanti e meravigliosi modi: organizzando escursioni guidate oppure giornate dedicate alla pulizia dei boschi.

Siccome, però, si sa che sono sempre le novità ad attirare la curiosità delle persone, questa volta i nostri amministratori hanno pensato bene di lasciare che alcune piazzole che costeggiano la strada di Montefalcone venissero destinate a discariche a cielo aperto.

A chi, attirato da questa idea innovativa, volesse visitarle, consigliamo di ammirare almeno la più grande, quella che, per chi proviene dal capoluogo con direzione Staffoli, si trova sulla sinistra poco dopo l'incrocio di "Mandolino".

Questo mucchio di rifiuti abbandonati si deve essere conquistato anche l'ammirazione del sindaco visto che, ammirandolo ogni giorno nel tragitto casa-lavoro, lascia che cresca come la vegetazione circostante: libero e selvaggio.

Purtroppo, noi che non comprendiamo certe forme di "arte", l'abbiamo scambiato per un segno di inciviltà e di inerzia dell'amministrazione, tanto che non ci è bastato più di un mese per capire perché quell'ammasso di rifiuti rimanesse lì a far bella mostra di se. Figuratevi che ci siamo anche augurati che, almeno in occasione della manifestazione "Puliamo i nostri boschi" di domenica scorsa, la nostra amministrazione sarebbe intervenuta ma, purtroppo, l'indegno ammasso è ancora lì.

Dobbiamo, allora, rassegnarci davvero all'idea che una discarica a cielo aperto in mezzo a un tale patrimonio naturalistico, sia il nuovo concetto di decoro e tutela dell'ambiente adottato dai nostri amministratori? "

Lega Castelfranco di Sotto

