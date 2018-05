Emas Italia, un premio per le migliori prestazioni ambientali del panorama nazionale

Da San Giovanni Gualberto, primo ambientalista d’Italia che fondò l’ordine vallombrosano abitando, coltivando, tenendo puliti e rigogliosi i boschi di Badia Passignano, alle pratiche virtuose contemporanee delle realtà italiane. Sono trascorsi mille anni ma la natura, fedele alle sue secolari origini, continua a premiare la bellezza e l’equilibrio nel rapporto tra paesaggio e attività umane, a riconoscere il modello di sostenibilità ambientale come volano di crescita culturale, economica e sociale. L’Abbazia di San Michele Arcangelo a Badia a Passignano ospita le migliori organizzazioni pubbliche e private registrate Emas che si sono distinte nel settore ambientale. Amministrazioni pubbliche, società e imprese saranno protagoniste domani, venerdì 25 marzo, dalle ore 11 dell’edizione 2018 dell’evento Emas Italia, nello straordinario scenario delle colline chiantigiane. L’iniziativa di rilievo nazionale è promossa e organizzata dal Comitato per l’Ecolabel e Ecoaudit sezione Emas e Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

Emas è un sistema comunitario di ecogestione e audit che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso una forma di gestione attenta all’ambiente. Si tratta di uno strumento finalizzato a sviluppare una spiccata sensibilità nei confronti dell’ambiente, determinante per realizzare un punto di contatto tra le organizzazioni e il territorio.

Saranno una ventina i riconoscimenti assegnati alle realtà che hanno attuato buone pratiche per la progettazione e la messa in campo di interventi, performances e azioni concrete, applicati secondo i principi ispiratori dello schema europeo.

“In un territorio pluripremiato come il nostro, - dichiara il sindaco David Baroncelli - ospitare l’evento di rilievo nazionale è motivo di vanto e fonte di soddisfazione, ricordiamo che Emas Italia ha impalmato Tavarnelle quattro volte come il miglior comune d’Italia tra le amministrazioni di piccole dimensioni, tale risultato è frutto di un lungo lavoro portato avanti negli anni con grandi sforzi e risorse investite negli interventi che hanno mirato ad elevare il livello di qualità della vita delle nostre comunità”. Oltre all’Emas Italia, il Comune di Tavarnelle ha vinto nel 2012 l’Emas Award nel 2012, accompagnato da tre candidature dal 2010.

Oltre al sindaco David Baroncelli e all'assessore all'ambiente Marco Rustioni, il programma della giornata prevede la partecipazione e l’intervento dell’assessore all’Ambiente della Regione Toscana Federica Fratoni, di Paolo Bonaretti, presidente del Comitato Ecolabel Ecoaudit, Salvatore Curcuruto, Mara D'Amico, Barbara D'Alessandro, Silvia Ubaldini, Daniela Ruzzon e Valeria Tropea, funzionari del Servizio di Certificazioni Ambientali di Ispra. Tra i relatori Serena Losi, responsabile del sistema di gestione ambientale del Comune di Tavarnelle e Maurizio Nannetti, responsabile del sistema di gestione ambientale Atop. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa

