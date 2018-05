Enegan concede a Cna Toscana Centro un veicolo elettrico e una stazione di ricarica

Un’iniziativa all’insegna del green per premiare il partenariato di Enegan con Cna Toscana Centro. Enegan, trader di gas e luce ed operatore telefonico opera a livello nazionale e ha deciso di premiare i partenariati “storici”. Enegan ha infatti deciso di concedere a Cna Toscana Centro un veicolo a trazione elettrica modello Twizy Renault ed una stazione di ricarica, il tutto in comodato gratuito.

“Quando Enegan Spa ci ha proposto in convenzione l’opportunità di usufruire della Twizy per gli spostamenti di lavoro - ha sottolineato la Presidente di Cna Toscana Centro Elena Calabria – siamo stati ben felici di aderire, visto che Cna è da sempre molto sensibile al tema della sostenibilità e della tutela ambientale. Sappiamo bene quanto nel nostro Paese non sia facile introdurre soluzioni tecnologiche all’avanguardia e conosciamo bene quanto in Italia il cammino verso la diffusione dei veicoli elettrici non sia affatto facile. Ogni innovazione è resa complessa dalla mancanza di infrastrutture, da una burocrazia nemica della modernizzazione e da regolamentazioni farraginose. Ecco perchè diamo oggi il benvenuto a questo nuovo mezzo che non produce inquinamento e che sarà messo a disposizione dei nostri dirigenti e dipendenti che quotidianamente si recano presso aziende e imprenditori per le normali attività di servizio. Sarà certamente un’esperienza e una novità interessante per tutti”.

L’iniziativa chiamata “C’è Green per te”, sulla falsa riga del famoso programma di Maria De Filippi “C’è Posta per te”, prevede la consegna a cura di Enegan di una stazione di ricarica e di un veicolo a trazione ad attività importanti sul territorio come Cna Toscana Centro.

Il progetto, oltre a fidelizzare i clienti storici di Enegan, vuole sostenere l’ambiente, sensibilizzando le aziende ed i cittadini, ad un uso dei mezzi sempre più green che permettano di salvaguardare l’ambiente.

Enegan traduce la sua anima verde nella fornitura di energia green al 100% certificata da Garanzia d’Origine GO*. Enegan S.p.A. è in grado di attestare che le emissioni di CO2 associate all’energia fornita verranno interamente compensate con le corrispondenti garanzie di origine rilasciate e successivamente annullate dal GSE (Gestore Servizi Elettrici).

Fonte: Enegan

