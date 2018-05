Al centro di Montelupo nasce Facto lo spazio di coworking e atelier diffuso

Sabato 26 maggio sarà inaugurato il progetto FACTO a Montelupo Fiorentino: accoglienza, coworking, spazi espositivi, laboratori e spazi ristoro realizzati in fondi privati e pubblici.

Un progetto che ha visto un cospicuo investimento da parte del privato e che gode dei benefici previsti dal progetto di rivitalizzazione del centro storico "Montelupo al centro".

Oggi, 24 maggio, hanno preso parte alla presentazione del progetto Silvia Greco, ideatrice e presidente di Facto, Shilha Cintelli e Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci. Gli assessori Simone Focardi, allo sport e all'associazionismo e Aglaia Viviani alla cultura.

L'idea è nata due anni fa, ma Silvia Greco ha iniziato a lavorarci e coinvolgere persone un anno fa. Poi il fortunato incontro con l'amministrazione di Montelupo Fiorentino che ha pensato di includere il progetto Facto nell'iniziativa 'Montelupo al centro'. È così che nasce lo spazio coworking aperto a professionisti e artisti. Una realtà unica nel suo genere che si sviluppa al centro di Montelupo, in uno spazio diffuso di apertura e incontro all'arte, alla cultura e al lavoro.Mille metri quadrati dedicati all'arte in ogni sfaccettatura, alla creatività e al talento. FACTO è l'acronimo di Fabbrica Creativa Toscana, nato dall'omonima Associazione, di cui è presidente Silvia Greco, artista e professionista del settore retail.

I quattro fabbricati che ospitano Facto, due di proprietà comunale e due privati, sono situati nelle centralissime via XX Settembre e via Guglielmo Marconi, 2/4. La palazzina e il Molino degli Elmi diventano punto nevralgico del 'borgo degli artisti', un luogo suggestivo in cui il colore primario è il blu delle pareti. Lo spazio si articola in diverse funzioni ed è stato completamente ristrutturato a spese dell'Associazione. Una reception, la stanza di coworking, un piccolo bistrot e un bar che saranno luogo di aggregazione per i coworkers e i cittadini, in un'ottica intergenerazionale. Un'area ristoro e una relax, che ospiterà un orto verticale, realizzata in un luogo che era sottoposto ad atti di vandalismo, valorizzata e restituita alla città. Luoghi incantevoli, come il terrazzo chiuso per anni perché sottoposto ad atti vandalici e il Facto garden, non ancora ristrutturato, ospiterà gli AperiPesa nel vecchio mulino, dove sono conservate le antiche macine, e che affaccia sul fiume Pesa.

Lo spazio di coworking è pensato anche per gli artisti che possono affittare una stanza e utilizzarla come un vero e proprio atelier nella struttura cuore del progetto che è la palazzina in via XX Settembre. Una sala meeting, un'aula per la formazione e per i seminari. Essendo un luogo deputato all'arte, ci sarà una residenza d'artista, un angolo dotato di tutti i comfort per permettere ai creativi di soggiornarvi in occasione di mostre ed eventi nel cuore del centro storico di Montelupo Fiorentino. Nella palazzina dedicata agli artisti ci sarà anche un vero e proprio studio fotografico, con attrezzature messe a disposizione.

Sabato 26 maggio la mostra personale di RE 'Hortus Conclusus' a cura di Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci, inaugurerà lo spazio culturale Facto. Nell'innovativa struttura sarà allestito il percorso espositivo artistico che approfondisce il tema del 'giardino recintato'. RE sarà presente con 10 opere fino al 26 luglio. Il concetto dell'artista è quello di proporre "trame e decorazioni floreali che, in analogia con il luogo, creano una scenografia surreale con la forza prorompente della natura".

