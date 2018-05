Da Firenze a Faenza di corsa, sabato torna la 'Cento chilometri del Passatore'

Sabato 24 maggio torna la “Cento chilometri del Passatore”, l’ultramaratona di maggior tradizione e prestigio internazionale arrivata quest’anno alla 46esima edizione. Per consentire lo svolgimento della competizione, che si snoda sul percorso Firenze-Faenza, all’interno del territorio comunale gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti. I primi divieti inizieranno alle 14 di sabato con i divieti di sosta in via Calzaiuoli (altezza vicolo Adimari) e via Roma (da via de’ Pecori a via Tosinghi). Dalle 14.30 poi sarà la volta dei divieti di transito per consentire il passaggio degli atleti in piazza Duomo (lato Misericordia)-piazza San Giovanni-piazza Duomo (direttrice via Martelli-via dei Servi)-via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via Gino Capponi-piazza Del Lungo- attraversamento viale Matteotti-via Beniveni-piazza Savonarola-via Fra’ Buonvicini-via Masaccio-via degli Artisti-piazza Vasari-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico fino al confine comunale in direzione Fiesole. Prevista inoltre la revoca della corsia preferenziale in piazza delle Cure (direttrice sovrappasso ferroviario-via Agnolo Firenzuola).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

