È finito con l'auto nella vegetazione in località Pollino, nel territorio comunale di Bibbiena. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Tutte le notizie di Bibbiena