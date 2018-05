La Nuit De Sade all'Exenzia, tornano i Freaks in scena

Sabato 26 Maggio 2018, La Nuit de Sade porta per la prima volta all’EXENZIA DER CLUB (Via Ettore Sambo 10, Prato; dalle ore 22.30; ingresso soci A.C.S.I., € 15 consumazione inclusa, Infoline: 3385975926, E-Mail: info@lanuitdesade.it, FB: LaNuitDeSade) il suo «The Freaks’ Show», l'appuntamento dedicato al circo ed ai suoi fenomeni da baraccone. Ad esibirsi ci saranno gli artisti romani di Extreme Show, orrorifici girovaghi, ospiti di vari circhi in tutta Europa e spettacoli televisivi. Acrobazie, contorsionismo, fachirismo, piromanzia con Angy "Fuochi & Fiamme", Emily "L'acrobata", Kabal "The rubber snake", Mago Denis "Il Fachiro", Pretty Pistol "eXtreme burlesquer" e naturalmente musica fino a giorno con 9 djs

Due le sale: la FREAKS' CARAVAN dedicata alle sonorità più oscure (Post-Punk, New Wave, Gothic, Deathrock, 80's, Batcave, Gothic Rock, Punk, Horror Punk); la main room CIRCUS OF WONDERS dedicata agli amanti della musica elettronica più estrema (Harsh, E.B.M., Industrial, Hard NRG, Hard Dance, Fullon, Psy Trance, Aggrotech, Hard Trance)...

Massiwalz (La Nuit de Sade/Meccanismi Sonori): Post-Punk, New Wave, Gothic

Dampyr_D (Wardance): New Wave, Post-Punk, Deathrock, 80's

Velvet Widow (Die Schwarze Nacht): Batcave, New Wave, Gothic Rock, Post-Punk

Eric (Goth.it): Post Punk, Punk, Batcave, Horror Punk, Gothic Rock

Mr. Flesh (La Nuit de Sade): Harsh, E.B.M., Industrial

Technoid (La Nuit de Sade): Hard NRG, Hard Dance

B.R.K. (Ominous Digital, UK): Hard Dance

Rikk (Moonlite Bunny Ranch): Fullon, Psy Trance

Selene Riot (Grendel): Aggrotech, E.B.M., Hard Trance

PERFORMANCES by EXTREME SHOW: Angy "Fuochi & Fiamme" - Emily "L'acrobata" - Kabal "The rubber snake" - Mago Denis "Il Fachiro" - Pretty Pistol "eXtreme burlesquer"



Fonte: Ufficio Stampa

