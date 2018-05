La Tenuta di Castelfalfi celebra la tradizione contadina: ecco 'Come eravamo'

La Tenuta di Castelfalfi con il patrocinio del Comune di Montaione lancia la prima edizione della “Festa della Fattoria di Castelfalfi: Come Una Volta”. In un’atmosfera rustica e divertente, il 26 e il 27 maggio numerose aziende agricole locali metteranno in mostra i loro prodotti enogastronomici biologici a km zero in un mercatino gratuito e aperto al pubblico e l’associazione G.A.M.A.S. Valdera esporrà i suoi affascinanti trattori d’epoca.

L’evento si svolgerà al Toscana Resort Castelfalfi, da sempre un paradiso naturale, ricco di tradizione. A caratterizzare la Tenuta è una forte vocazione agricola che contraddistingue i suoi 1.100 ettari suddivisi tra boschi, laghi, vigne, oliveti e seminativi.

Con questa iniziativa, la Tenuta vuole rendere omaggio ai suoi avi contadini che popolavano nel passato il Borgo medievale oggi attentamente ristrutturato e convertito in nuova destinazione turistica di fascino e storia, una location che offre ospitalità̀ unica e ottima cucina e che ogni anno richiama numerosi ospiti italiani e internazionali.

“L’Azienda Agricola di Toscana Resort Castelfalfi è una realtà in costante espansione, attenta non solo alla produzione ma anche al recupero degli oliveti e al ripristino paesaggistico di un patrimonio unico per storia e bellezza. Gli ospiti della Tenuta apprezzano l’offerta enogastronomica di prodotti genuini, frutto della terra ricca e dell’esperienza contadina che si tramanda di generazione in generazione. Auspichiamo che questa festa contadina diventi un appuntamento annuale, una vetrina dei prodotti dell’alta qualità della zona e della loro promozione a livello internazionale” – ha sottolineato Gerardo Solaro del Borgo, CEO di Toscana Resort Castelfalfi.

La kermesse enogastronomica prevede la presenza del mercatino di prodotti enogastronomici biologici a km zero delle aziende locali e pranzo a buffet all’aria aperta. Per i più curiosi, domenica pomeriggio, 27 maggio, l’ospite potrà partecipare a una dimostrazione pratica di aratura con i trattori d’altri tempi.

Per maggiori informazioni, visita www.castelfalfi.it oppure chiamare il numero 0571 890190.

Fonte: Ufficio stampa Toscana Resort Castelfalfi

