L'appartamento affittato diventa covo di spaccio. Denunciati due uomini

Nella serata di ieri 23 maggio, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Firenze è intervenuta in via di Ripoli, dove un cittadino aveva segnalato uno strano movimento di persone presso un suo appartamento che aveva affittato a una donna di origine cubana, che però è risultata irreperibile. I militari, nonostante nessuno avesse risposto all'invito di aprire la porta, sono riusciti ad accedere all'interno dell'’appartamento riscontrando la presenza di due magrebini, un 29enne tunisino e un 20enne marocchino, accovacciati su giacigli di fortuna, che alla vista dei militari hanno indietreggiato assumendo un atteggiamento sospetto e nervoso.

Nel corso del controllo è stata riscontrata la presenza di polvere bianca su un tavolino. Con l’'ausilio di un altro equipaggio giunto sul posto, si è proceduto a una perquisizione personale e locale, effettuata anche con l’'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, che ha consentito di rinvenire 14 dosi di cocaina in una tasca dei pantaloni del marocchino, per un peso complessivo di 7,4 grammi, nonché 1,7 grammi di sostanza da taglio; il tunisino, invece, era in possesso di 8,3 grammi di polvere bianca, verosimilmente mannitolo, anch’'essa utilizzata per il taglio.

I due sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per violazione della normativa sull'’immigrazione.

