Acque SpA comunica che, per un intervento urgente al data center aziendale, sabato 26 maggio il PuntoAcque di Empoli (piazza Guerra 51) rimarrà chiuso. Per le stesse ragioni non sarà funzionate anche il call-center per i servizi commerciali e il sito internet aziendale www.acque.net. Entrambi i servizi riapriranno secondo l’orario consueto a partire dalla mattina di lunedì 28 maggio.

Fonte: Acque Spa

