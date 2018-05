Mamme AVC incontrano Saccardi: "Un pediatra di libera scelta in più"

In data 22 Maggio noi del gruppo di Mamme dell'Alta Val di Cecina (oramai così ridenominate) siamo state ricevute nuovamente a Firenze dall'Assessore alla Salute Stefania Saccardi, alla presenza del Direttore Sanitario USL Nord Ovest Mauro Maccari, del Responsabile dell'Area Pediatrica Dott. Gadducci e del Consigliere Regionale Antonio Mazzeo.

L'intento era quello di farci dare delle garanzie concrete riguardo il servizio pediatrico in Alta Val di Cecina. L'Assessore e la ASL si sono presi l'impegno scritto, a partire presumibilmente dal mese di Luglio, di stabilizzare a tempo indeterminato il servizio svolto nella UO di Pediatria dell'Ospedale di Volterra con orario Sabato 8-16 e Domenica e festivi 9-17, e entro Ottobre di formare il personale di Pronto Soccorso in materia pediatrica e dotare l'Ospedale di una postazione di Telemedicina collegata ad un presidio pediatrico di livello superiore, come strumento a supporto della visita del medico. Inoltre si sono impegnati a richiedere un ulteriore Pediatra di libera scelta per la zona Volterra, Montecatini Val di cecina e Alta Val d'Era, (con almeno 2 ambulatori a settimana nella città di Volterra), dichiarando la zona carente nel prossimo bando disponibile (in autunno).

Tutto questo dovrà essere ratificato in un Accordo con i Sindaci dell'Alta Val Di Cecina, la Regione e l'Azienda Sanitaria in modo che l'impegno preso dall'Assessore e la USL NO si traduca in vero patto con il territorio.

Contestualmente partirà un tavolo di lavoro e concertazione fra le Istituzioni Coinvolte (Comune e Regione), la USL NO e il Gruppo di Mamme, quale soggetto super partes, per cercare di attivare il servizio pediatrico presso l'Ospedale di Volterra anche nelle ore scoperte, mantenendo comunque sempre l’attuale quale minimo indispensabile.

A breve quindi speriamo di poter dire che il servizio del fine settimana e festivi non è più un progetto sperimentale ma è il normale orario del Reparto di Pediatria di Volterra.

C'è ancora però molto da fare! Il nostro obiettivo è avere un pediatra in Ospedale a disposizione H24. Non smetteremo di crederci e di lavorare per questo!

Mamme Alta Val di Cecina

