Mercantia fa parlare di sé in Europa: ieri incontro a Bruxelles sull'arte di strada

Grande partecipazione e grande interesse ieri a Bruxelles per l’incontro su “Il teatro delle città: un patrimonio europeo” nel quale si è parlato di "Mysteries & Drolls", il progetto di ricerca e produzione triennale su arti giullaresche, tra sacro e profano, del quale Certaldo è capofila, in collaborazione col Festival of Fools, Belfast (UK); Maracaibo Teatro, Elche (ES), Proscenium, Gliwice (PL), Tempus Fugit, Lörrach (DE).

"Essere qui è il risultato di un percorso di rete che prende le mosse dal convegno del 2016 organizzato a Certaldo su “Festival e Città” - ha detto l'assessore alla cultura, Francesca Pinochi - convegno cui è seguito il percorso fatto con ANCI Toscana, e l'opportunità che abbiamo colto di diventare project leader di un progetto Europeo fino al raccontarlo nelle sale del Parlamento a Bruxelles".

“Siamo felici di avere contribuito a mettere diversi deputati europei allo stesso tavolo per discutere i problemi dell’arte di strada e dei festival in Europa - ha detto il sindaco Giacomo Cucini - portando le istanze di importanti realtà che creano teatro di qualità, promozione territoriale e indotto economico. E’ una grande emozione essere qui e sentire che l’Europa si occuperà dei problemi organizzativi dei festival, dei loro finanziamenti, della mobilità degli artisti e di creare network. Un ringraziamento sincero all’europarlamentare Nicola Danti e a Dario Parrini per averci dato questa possibilità”.

«Il progetto “Mysteries & Drolls” – ha commenta l’Eurodeputato Nicola Danti – rappresenta un’ottima occasione per riunire esperienze di più paesi europei e ricordare il grande ruolo che la cultura può giocare nell’unire i nostri popoli. Questo progetto, sostenuto dall'Ue attraverso il programma Europa creativa, ha anche il pregio di accendere i riflettori su belle esperienze come lo è Mercantia a Certaldo, che da 30 anni contribuisce ad arricchire il nostro territorio rinnovandone le tradizioni.»

L’incontro di Bruxelles ha visto i seguenti interventi:

12:30 Introduzione

Moderatore: Roberto Leopardi per conto del Comune di Certaldo

Nicola Danti, coordinatore S & D

Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini

Assessore alla Cultura, Comune di Certaldo, Francesca Pinochi

12:45 Presentazione di The Mysteries & Drolls Project:

Roberto Leopardi, Open Street aisbl

Alessio Michelotti, coordinatore del progetto

Andrea Brugnera, Project Art Director

Saluto dei partner del progetto: Festival of Fools ltd (Regno Unito), Proscenium (PL), Tempus Fugit (DE), Maracaibo Teatro (ES)

13:10 Breve discussione

Eurodeputati

Silvia Costa (IT), coordinatore S & D, Commissione per la cultura e l'istruzione

Luigi Morgano (IT), Comitato S & D per la cultura e l'istruzione

Jerzy Buzek (PL), presidente del comitato PPE per l'industria, la ricerca e l'energia

Ingeborg Grässle (DE), presidente della commissione per il controllo dei bilanci del PPE

Maria Heubuch (DE), Verts / EFA Membro della commissione per lo sviluppo

Julie Ward (Regno Unito), commissione S & D per la cultura e l'istruzione

Rappresentante della Commissione europea / Agenzia della cultura

Christoph Jankowski, Creative Europe Desk / British Council a Londra

Rappresentanti delle istituzioni (primo ciclo di interventi)

Paolo Grossi, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura - Bruxelles

Sig. Enrico Mayrhofer, Regione Toscana, Direttore dell'Ufficio di Bruxelles

Simone Gheri, direttore di ANCI Toscana

Mr. Manfred Kern e Mr. Christoph Peichl, Landtag Baden-Württemberg

Andrew Elliott e la signora Patricia McCann, ufficio esecutivo dell'Irlanda del Nord a Bruxelles

Sig. Miguel Romero - Comunidad Valenciana a Bruxelles

Associazioni e consigli (secondo ciclo di interventi)

La signora Karolina Dutkiewicz - García, associazione Pro Silesia a Bruxelles

Carlo Lanciotti, Associazione Nazionale Arti Performative - Roma

conclusioni

Nicola Danti, eurodeputato S & D (IT)

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

