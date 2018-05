Trofeo Happy Time, oltre 230 giovani atleti in vasca per un totale di 1000 gare

E’ tutto pronto alla piscina comunale di Volterra per la sesta edizione del Trofeo Happy Time, gara di nuoto dedicata alla categoria Esordienti e che si terrà domenica 27 maggio. Oltre 230 giovani talenti si sfideranno nell’impianto gestito dalla Virtus Buonconvento, per un totale di quasi 1000 gare in programma. Il via è previsto alle 9, mentre il termine della manifestazione con le premiazioni delle società avverrà verso le 19. La Rari Nantes Florentia avrà il maggior numero di atleti iscritti, seguita dall’Arezzo Nuoto e dalla Uisp Scandicci; tutti presenti anche gli atleti della Virtus, inclusi i nuovi acquisti che si allenano proprio nella piscina di Volterra e che, finalmente, esordiranno nella piscina di casa. Sono in totale 10 le squadre iscritte con tante novità rispetto allo scorso anno.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

