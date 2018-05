Oso Cup 2018, a Firenze i campionati italiani di atletica e calcio per paralimpici

E’ tutto pronto a Firenze per i Campionati Italiani di Atletica e Calcio per atleti paralimpici intellettivo-relazionali, Oso Cup 2018, al via il 25 maggio e in programma fino al 27. La manifestazione è organizzata da FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico. Si tratta di un grande evento con numeri da record: 440 gli iscritti per l’atletica leggera, 180 nel calcio per un totale di 620 atleti; tra atleti, staff tecnico e supporters oltre 1000 persone arriveranno a Firenze affollando lo Stadio Ridolfi e la Palestra Generale Barbasetti, sedi delle gare. Dopo i Trisome Games, i primi Giochi mondiali multidisciplinari per atleti con Sindrome di Down, che nel luglio 2016 portarono nel capoluogo 1100 persone da 37 nazioni, Firenze e la Toscana ancora una volta dimostrano la loro disponibilità e la loro accoglienza: lo sport si fa veicolo di integrazione e promozione sociale, col movimento fiorentino e toscano a fare da capofila. I Campionati prenderanno il via il 25 maggio con la cerimonia di apertura, in programma allo Stadio Ridolfi alle ore 15, alla presenza delle autorità e di tutti gli atleti. Poi il via alle competizioni, che si concluderanno domenica 27 alle 13.

Fonte: Ufficio stampa

