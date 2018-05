Il parco eolico di Pontedera passa alla valdostana Cva

Il parco eolico di Pontedera da Electrawinds Pontedera è stato acquisito dalla Compagnia valdostana delle acque (Cva). L'impianto, realizzato e allacciato nel 2008, ha una capacità installata di 8MW. Cva ha quindi acquisito il parco che con i suoi quattro aerogeneratori Enercon modello E82, è in grado di produrre circa 10GWh annui, pari al fabbisogno energetico di più di 3mila famiglie, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 2.500 tonnellate/anno di CO2. Con la sua contenuta capacità installata il parco ha le caratteristiche migliori per esplorare opportunità di repowering.

Tutte le notizie di Pontedera