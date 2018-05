Parte il cantiere della banda ultralarga internet a Torrita di Siena

Giovedì 24 maggio, alle 10, a Torrita di Siena è stato inaugurato un cantiere per la stesura della Banda Ultralarga; e con questo, un altro pezzo della Toscana si prepara a viaggiare su internet ad un gigabit al secondo. Dopo Larciano, in provincia di Pistoia, primo Comune a partire, è stata dunque la volta di Torrita di Siena, che è stata pronta a cogliere il Progetto della Regione. Con l’occasione è stata organizzata una conferenza stampa cui hanno preso parte l’Assessore Regionale Vittorio Bugli, il Sindaco Giacomo Grazi e Marco Gasperini per Open Fiber, l'azienda che si è aggiudicata l'appalto per questo lavoro, che attualmente è in corso al chilometro 27+400 della Strada Provinciale 327 di Foiano.

L'intervento, sostenuto con i fondi comunitari Fesr, si inserisce all'interno del piano che porterà da qui al 2020, in tutta la regione, la banda ultralarga anche nelle cosiddette aree bianche, ovvero nelle frazioni meno popolate o nelle aree produttive meno densamente frequentate, dove, seguendo la sola logica di mercato, non sarebbe mai giunta. Il cantiere è parte di un investimento pubblico complessivo, sostenuto da Regione e Ministero, che in tutta la Toscana vale 228 milioni di Euro.

“Non posso che ringraziare la Regione per questa opportunità di vitale importanza per un territorio come il nostro” – dice il Sindaco Grazi – “Infatti, avere una infrastruttura di questo genere consentirà non solo di avere un’altissima velocità nella trasmissione dati, ma anche comunicazioni più stabili e sicure. Un vantaggio che si profilerà come valore aggiunto fondamentale per la crescita delle aziende e per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”.

"La banda larga e quella ultralarga – ricorda Vittorio Bugli – contribuiscono alla competitività e allo sviluppo dei territori come strade e autostrade. Si tratta di un'opera importantissima, che era essenziale portare anche laddove gli operatori non intervengono perché non ci sono le condizioni di mercato". Fibra e banda larga sono infrastrutture strategiche per le aziende che vogliono rimanere al passo e lo sono per la qualità della vita dei cittadini, che attraverso un collegamento ad internet veloce e i servizi on line possono godere di città sempre più smart e di una pubblica amministrazione più vicina, con cui dialogare dal telefonino o dal salotto di casa. "Per questo – prosegue Bugli – la Toscana è stata tra le prime regioni ad investire per abbattere il digital divide. Abbiamo portato la banda larga dove il mercato non avrebbe da solo mai investito, e proseguiamo adesso con la banda ultralarga: una delle più grandi infrastrutture su cui stiamo investendo". "Il rischio a volte – conclude – è che l'arrivo dell'alta tecnologia si fermi davanti ad un permesso o una buca da realizzare sulla carreggiata. L'amministrazione di Torrita da questo punto di vista è stata veloce nel rilasciare tutti i nulla osta necessari".

Torrita di Siena si pone così all’avanguardia nel mondo digitale, visto che la quantità di dati scambiati tramite internet continua a crescere a ritmo esponenziale e che la domanda di fruizione di video online è in aumento, come anche il numero dei soggetti che sono quotidianamente connessi.

Tutte le notizie di Torrita di Siena