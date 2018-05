Quando fare il pompiere diventa un gioco da ragazzi: ecco 'Pompieropoli'

Si terrà sabato 26 Maggio prossimo l’attesissima Manifestazione denominata “Pompieropoli”, presso il Distaccamento VVF Firenze Ovest (Viadotto Indiano), immancabile appuntamento per tutti i bambini e ragazzi della dell’area fiorentina di età compresa tra 3 e 13 anni. Giunta alla 10^ edizione, Pompieropoli è l’occasione grazie alla quale adulti e bambini potranno varcare la soglia del paese dei “Pompieri” di oggi e di ieri, entrando in contatto con le loro attività quotidiane e respirando il clima di disponibilità e attenzione verso i cittadini che da sempre contraddistingue l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Firenze in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Gruppo Storico VVF di Firenze, oltre al supporto del Comune di Firenze – Quartiere 4, intendono proporre un’edizione che offre due nuove attività : Vigili del Fuoco in cerca d’autore con l’Idea Esplosiva e Never Lost Young come inviare le coordinate da uno smartphone in assenza di rete dati. Infatti i bambini oltre cimentarsi in numerosi giochi e prove di abilità consolidate ed amate come la “S.a.f. Adventure”, una scalata eseguita in tutta sicurezza di un apparente invalicabile montagna; oppure “Outdoor Adventure”, l’attraversamento di un ponte fatto di corde tipico delle avventure cinematografiche; ed ancora, la “Baby Scuole Centrali Antincendi” un percorso dove i giovani aspiranti pompieri potranno, in un batter d’occhio, realizzare il loro sogno di diventare POMPIERE, quest’anno troveranno due grandi novità:

Never Lost Young -Una attività didattica di formazione ed informazione rivolto agli adulti ed ai ragazzi. Un progetto che attraverso il gioco e l’interazione con i ragazzi, i genitori e le applicazioni correlate allo smartphone, ha il primario scopo di non sentirsi perduti anche quando prediamo i riferimenti quali il nome di una via di un indirizzo o la rotta se siamo in mare. Infatti con l’uso del proprio smartphone si riesce a fornire con esattezza la propria posizione anche in assenza di rete dati, e lo scopo del progetto è proprio quello di dare elementi conoscitivi utili, alla popolazione, per l’impiego di queste tecnologie in caso di emergenza.

L’idea esplosiva (Contest)-­Il Comando è in cerca di artisti, creativi, con una fantasia sfrenata per il Manifesto di Pompieropoli 2019, la giuria? Il pubblico del web. Per questo sarà allestita una area con fogli e colori, dove i bambini dovranno disegnare come si immaginano i vigili del fuoco, poi con l’ausilio dei genitori dovranno fotografare il proprio disegno e pubblicarlo sulla pagina dedicata https://www.facebook.com/4novembre1966/, il disegno che riceverà il maggior numero di likes sarà l’immagine del manifesto di pompieropoli 2019. Tuttavia le novità della edizione 2018 sono valorizzate anche dalla presenza delle aree dedicate alle specializzazioni, come il nucleo sommozzatori, con l’esposizione delle ultime tecnologie in uso; delle alte qualifiche come il Nucleo NBCR acronimo di nucleare -­‐ biologico -­‐ chimico -­‐ radiologico, personale impegnato ad operare nelle condizioni più difficili a causa della presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità (contaminazione da radiazioni nucleari, attentati con armi non convenzionali, rilasci di sostanze pericolose come gas o carburanti a seguito di incidenti); USAR (Urban search and rescue) ovvero gli specialisti della ricerca sotto macerie che hanno operato nei recenti sismi del centro Italia. Infine un tuffo nel passato, per ricordare i pompieri di ieri di oggi e di domani con l’apertura straordinaria del Museo Storico curato dal Gruppo Storico di Firenze. Il filo conduttore della giornata sarà dunque il gioco attraverso il quale si potrà consolidare la conoscenza dei rischi in ambito domestico, scolastico e stradale a conclusione di un percorso di diffusione della cultura della Sicurezza cheha visto impegnati i Vigili del Fuoco di Firenze in una serie di incontri con le scuole della Città e della Provincia nell’ambito dei progetti del Comitato della Prefettura “Scuola Sicura Insieme” e del Progetto del Comune “Le Chiavi della Città”.

Fonte: Ufficio Stampa

