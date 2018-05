Regolarmente funzionanti i cassonetti automatizzati di via dell’Edera

Cassonetti automatizzati di via dell’Edera a Tirrenia, la risposta di Marco Redini, responsabile ufficio ambiente, ad alcuni residenti che si sono rivolti al Comune: «I cassonetti del litorale sono regolarmente funzionanti e sono oggetto di manutenzione e verifica periodica. Non risultano segnalazioni aperte di disservizi sul funzionamento dei contenitori presenti sul litorale. Il posizionamento dei cassonetti di via dell'Edera - spiega ancora Redini - è stato definito da Geofor nel piano di razionalizzazione della distribuzione delle piazzole sul litorale che ha visto, data la maggiore dimensione dei nuovi cassonetti, l'incremento della volumetria totale disponibile anche con una riduzione dei punti di raccolta e conseguentemente la liberazione di preziosi spazi per i parcheggi. In via dell'Edera le postazioni sono passate da tre a due con la ricollocazione in punti più equidistanti per l'utenza servita, come più volte detto in assemblee pubbliche. Gli attuali punti di raccolta di via dell'Edera rispettano il codice della strada e il regolamento comunale sulle distanze dalle abitazioni». La conclusione di Marco Redini: «Comunque, continuiamo a monitorare con Geofor il funzionamento dei cassonetti e siamo disponibili a eventuali interventi di spostamento, tenendo presente che si tratta di operazioni onerose per la sistemazione del fondo nel nuovo sito».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

