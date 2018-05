Si blocca l'ascensore della torre dell'acqua: bambini sospesi a 30 metri di altezza

Disavventura per alcuni bambini di una scolaresca. Stavano salendo sulla torre dell'acqua in viale San Francesco a San Casciano in Val di Pesa per ammirare il panorama grazie all'ascensore trasparente. Purtroppo un guasto li ha tenuti bloccati ad oltre 30 metri di altezza per alcuni minuti: l'attesa sarebbe stata di almeno 15 minuti (non di 40 come appreso in un primo momento), questo quanto comunicato dal Comune di San Casciano attraverso una nota. Con loro erano ovviamente presenti gli insegnanti. Fortunatamente nessuno si sarebbe fatto prendere dal panico e tutti avrebbero atteso pazientemente i soccorsi. I tecnici del Comune sono subito intervenuti per aprire un piccolo spiraglio tra le porte e consentire l'aerazione.

