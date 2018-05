Sicurezza e anziani, partono gli incontri con la polizia municipale a Firenze

Sono iniziati ieri pomeriggio al Circolo Ricreativo Ponte a Greve di via Pisana e sono già in programma tre appuntamenti in varie zone della città. Sono gli incontri organizzati dalla Polizia Municipale con gli anziani, in particolari con quelli soli, sul tema della sicurezza. Obiettivo fornire gli strumenti necessari per difendersi dalle truffe. Ieri pomeriggio sono state date indicazioni su alcuni semplici sugli accorgimenti da adottare in strada, per esempio su come sia importante portare borsa e borsellino dal lato interno camminando vicino al muro e di come non farsi distrarre da sconosciuti per strada. Oppure in banca, evidenziando come l’accredito della pensione su conto corrente e la domiciliazione delle utenze siano più sicuri per una persona anziana. Altri consigli sono stati forniti su cosa fare in bici o in bus, come per esempio non lasciare mai la borsa nel cestino della bicicletta anche mentre si pedala e di prestare particolare attenzione ai borseggiatori. E soprattutto chiamare Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato o Finanza nel caso in cui l'anziano si senta minacciato o vittima di raggiro.

Ecco i prossimi incontri già in programma:

- 28 maggio alle 15.30 presso l’associazione “Vivere in libertà” in viuzzo delle Case Nuove (zona centro commerciale di Ponte a Greve);

- 7 giugno alle 17 al Circolo “La Rinascente” via del Ponte a Iozzi 45 alle Cascine del Riccio;

- 12 giugno alle 16 al Centro Anziani C.A.M.P.A. , via Biagini 6 al Galluzzo.

La Polizia Municipale sta prendendo accordi coi presidenti dei vari centri dell’Età Libera per organizzare ulteriori incontri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

