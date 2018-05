Sindrome Fibromialgica, il convegno alla Misericordia di Empoli

“La sezione AISF (Associazione Sindrome Fibromialgica Onlus) di Empoli ha organizzato un convegno per il 26 maggio 2018 che si svolgerà a Empoli presso la sala conferenze della Misericordia di Empoli. Il titolo del convegno è: “Sindrome Fibromialgica - Percorso unico. Si può fare!”

Apertura convegno ore 8,45

I temi che andremo a trattare saranno:

Fibromialgia: perché una procedura (dott. P. Bandini)

Fibromialgia: quale procedura (dott. S. Giannoni)

La “malattia invisibile” impatto sociale, personale e psicologico della sindrome Fibromalgica (d.ssa M. Continanza)

Interverranno esponenti politici.

Chiusura lavori ore 12,30

Sarà un convegno importante per tutti

Questo è un altro importante appuntamento che l’AISF sezione di Empoli ha organizzato per questo 2018 che ha già visto impegnata la sezione in molte altre iniziative come l’ultimo evento del 12 maggio con la celebrazione della giornata mondiale della fibromialgia.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli