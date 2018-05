Ciclismo e podismo, due appuntamenti nel Chianti

Ciclismo con il Trofeo Matteotti di Marcialla e podismo con la Chianti classico Marathon. Due giornate di sport, che animeranno il Chianti, e che sono state presentate questa mattina a palazzo del Pegaso. La gara ciclistica che avvia al settore professionale i ciclisti under 23 è prevista per domenica 27 maggio, mentre la corsa trail che parte da Mercatale Val di Pesa e passa dalle cantine Antinori a Badia a Passignano, Montefioralle, dai castelli di Verrazzano e Gabbiano, si terrà domenica 3 giugno.

Questa mattina, alla presentazione, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco di Barberino Val d’Elsa Giacomo Trentanovi, il primo cittadino di Tavarnelle Val di Pesa David Baroncelli, l’assessore allo Sport di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi, l’organizzatore del trofeo Matteotti Armando Nesi, il presidente della Federazione ciclistica Toscana Giacomo Bacci, il presidente Aics Carlo Alberto Calamandrei ed Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, primo vincitore del trofeo Matteotti nel 1952.

La manifestazione ciclistica è arrivata alla sua 65a edizione, mentre la corsa è al suo secondo anno di vita.

“Il trofeo Matteotti si caratterizza da sempre come una delle manifestazioni per eccellenza del ciclismo dilettantistico della Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani –. Se si guardano i partecipanti, si scoprono nomi importanti, i nomi di tanti che anni dopo sono diventati grandi campioni”. Basti pensare a Paolo Bettini, Marco Pantani, Mario Cipollini, Giovanni Visconti, Richie Porte. Il tutto in uno degli scenari “in assoluto più affascinanti della nostra regione”. Così come la Chianti classico Marathon che, ha ricordato Giani, “si svolge su strade bianche, dal grande fascino evocativo”.

Per quanto riguarda il trofeo Matteotti, come hanno sottolineato i sindaci Giacomo Trentanovi e David Baroncelli, “esso ormai da tempo rappresenta un punto di riferimento sportivo e culturale di livello nazionale. Lo spettacolo dei vigneti e dei luoghi culturali più antichi e prestigiosi del territorio, attraverso il quale si snoda il percorso della competizione, rende l’appuntamento uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla stampa su scala internazionale”. A confermarlo il dato raggiunto di iscritti con 175 partecipanti e 26 squadre, alcune delle quali provenienti dall’estero.

Per quanto riguarda la Chianti Classico Marathon, come ha spiegato l’assessore Roberto Ciappi, sono previsti tre diversi percorsi, in partenza da Mercatale: la “Ultra Trail” di 43 Km, la “Trail” di 21 Km e la “Nording walking” di 10 Km. La corsa si presenta come un “trail”, visto che solo il 10 per cento del percorso è previsto su strada asfaltata, mentre il resto è costituito da strade bianche, sentieri, tratti di bosco e vigna, e riprende la tradizione di una maratona nata a Mercatale negli anni Settanta e corsa fino al 1993.

I maratoneti avranno la possibilità di ammirare lungo il percorso i tesori di un ricco patrimonio storico-architettonico e le eccellenze contemporanee come le nuove cantine Antinori, l’antica abbazia di Badia a Passignano, il cuore storico di Greve in Chianti, il borgo medioevale di Montefioralle, il Castello di Verrazzano e il Castello di Gabbiano; e anche di assaggiare, alla fine della corsa, la famosa bistecca locale e degustare vini e prodotti tipici.

Tutte le notizie di Toscana