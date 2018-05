Staffoli pronta per la 24 ore di calcetto: al via l'ottavo Memorial Matteo Gronchi

Staffoli è pronta per uno dei tornei di calcetto più famosi della zona, la 24 ore Memorial Matteo Gronchi. Il torneo, dedicato al giovane di Capanne deceduto in un incidente stradale il 7 gennaio 2007, arriva all'ottava edizione e si arricchisce anche di novità importanti. Venerdì 25 maggio alle 20 il calcio d'inizio, il giorno dopo alle 19 la finalissima, tutto al Campo Sportivo Le Cerbaie di via Foscolo. Il Memorial ha un intento puramente solidale e il ricavato sarà destinato ai progetti Shalom, tra cui quello ormai noto e avviatissimo che si chiama appunto 7 gennaio.

Le squadre saranno ventiquattro, un primato raggiunto l'anno scorso. Confermate le novità dell'anno passato: le partite saranno di diciotto minuti e ogni squadra che non si presenterà al campo sarà penalizzata. Ci saranno arbitri professionisti e non professionisti, il tutto all'insegna del fair play e della solidarietà, la vera protagonista. Le squadre sono state sorteggiate nelle ultime ore, nella gallery trovate il tabellone ufficiale.

Vale la pena ricordare che si affiancherà al Memorial un torneo di Fifa 18, dedicato alla memoria di Francesco Bocciardi, anche lui scomparso troppo presto. Qui tutte le indicazioni sul torneo di Play Station.

Gianmarco Lotti

