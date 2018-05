Tirò fuori una pistola durante una rissa, arrestato per spaccio 46enne a Fucecchio

A febbraio scorso a Fucecchio durante una rissa per motivi futili era stato visto mentre tirava fuori una pistola. Così i carabinieri della compagnia di Empoli lo hanno arrestato, anche se non è stata trovata l'arma annunciata dai testimoni: parliamo di F.C., 46 anni, residente a Fucecchio. I militari hanno proceduto a una serie di perquisizioni nelle case dei soggetti coinvolti nella lite, tra Fucecchio e San Miniato. Assieme all'unità cinofila antisabotaggio sono poi stati nella casa del 46enne. Come già detto, non c'erano armi ma in una tasca del giubbotto appeso in camera da letto c'era una bustina con 15 grammi di cocaina in una tasca e una bilancina di precisione nell'altra. L'uomo è stato quindi messo in manette per detenzione ai fini di spaccio, su di lui c'erano anche precedenti specifici. Per quest'oggi è atteso il processo per direttissima nel tribunale di Pisa.

