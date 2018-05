Trofeo Matteotti, ciclismo protagonista tra il Chianti e la Valdelsa

Si correrà domenica 27 maggio l'edizione numero 65 del Trofeo Matteotti di Marcialla, nonché quarantatreesimo Trofeo Olearia Valpesana, prestigiosa gara ciclistica nazionale riservata alla categoria Elite-Under 23. Realizzata con il contributo dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, la corsa prenderà il via da Marcialla in piazza Brandi alle ore 13.30 e si concluderà intorno alle ore 17,10 sempre in piazza Brandi. Una gara prestigiosa che a partire dal 1952, anno in cui il giovane talentuoso Gastone Nencini salì sul podio, si è contraddistinta e si è affermata negli anni per il suo lungo percorso storico, la durezza e la bellezza del percorso, il prestigioso albo dei partecipanti. Si ricordano i piazzamenti di grandi ciclisti come Paolo Bettini, Marco Pantani, Mario Cipollini, Giovanni Visconti, Richie Porte e tanti altri corridori di valore.

Passione sportiva allo stato puro, fortemente radicata nella comunità, sulla quale i Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino continuano ad investire per valorizzare la tradizione e la storia dell’evento e più in generale per incrementare la qualità di iniziative e proposte tese a coniugare natura, sport e ambiente e a far leva sulle potenzialità culturali del territorio.

“Un’importante giornata di ciclismo a Marcialla, nell’area del Chianti e di tutta la Valdelsa – affermano i sindaci Giacomo Trentanovi e David Baroncelli - che anche quest’anno si può realizzare grazie allo sforzo e all’impegno degli organizzatori volontari della kermesse capitanati da Armando Nesi. Il Trofeo Matteotti ormai da tempo rappresenta un punto di riferimento sportivo e culturale di livello nazionale. Lo spettacolo dei vigneti e dei luoghi culturali più antichi e prestigiosi del territorio attraverso il quale il percorso della competizione si snoda rende l’appuntamento uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla stampa su scala internazionale”.

“Gli organizzatori quest’anno - dichiara l’assessore allo Sport Marco Rustioni - confermano un’alta partecipazione, il dato raggiunto di iscritti con 175 partecipanti e 26 squadre alcune delle quali provenienti dall’estero e continental rivela un segnale positivo che attesta il gradimento della corsa da parte del mondo sportivo, a distanza di oltre 60 anni invitiamo a cogliere un’opportunità di promozione delle eccellenze e delle mille risorse della Toscana”.

La gara, come da tradizione, si articolerà lungo un percorso di 150 km tra le colline dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Montespertoli, Certaldo e Poggibonsi, caratterizzato da numerosi passaggi attraverso luoghi, siti e aree molto suggestivi tra cui Sciano, Canaglia, Montagnana e la cupola di San Michele Arcangelo a Semifonte.

Il Trofeo Matteotti si configura come uno degli avvenimenti più attesi dai ciclisti dilettanti under 23, ovvero quegli atleti che l’anno successivo potranno entrare a far parte del circuito professionistico. Sono svariate le edizioni in cui il trofeo si è rivelato trampolino di lancio per nomi di caratura internazionale tra cui Pantani, Cipollini, Bettini, Richie Porte che hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Inoltre, molti nomi che adesso stanno partecipando al Giro d’Italia, sono stati protagonisti del Trofeo Matteotti come Nicola Boem, Sacha Modolo, Giovanni Visconti, Diego Ulissi, Kristian Sbaragli, Davide Malacarne e lo stesso Fabio Aru, compagno di squadra di Vincenzo Nibali.

Anche quest’anno l’organizzazione della gara, curata dall’associazione Aics Firenze in collaborazione con gli sportivi di Marcialla, ha messo in piedi un lavoro complesso che ha visto il coinvolgimento di centinaia di cittadini e aziende del territorio, in special modo gli abitanti di Marcialla, sapientemente guidati da Armando Nesi. “L’esito della manifestazione è strettamente legata al grado di partecipazione della cittadinanza – dichiara Armando Nesi – per molti di noi il Trofeo Matteotti non è solo una prestigiosa gara di ciclismo ma una giornata di festa da vivere a pieno nel nostro territorio”.

Fonte: Comune di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa - Ufficio Stampa

