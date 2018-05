Ultimo match col botto per la U18 Elite Abc

Si chiude con un bellissimo acuto casalingo la stagione dell’Under 18 Elite di Giacomo Piccini che si impone al PalaBetti su San Vincenzo per 76-69. Match sempre in controllo dalla formazione castellana che, pur a ranghi ridotti, impatta ottimamente chiudendo la prima frazione sul +7 (26-19), gestendo poi il secondo quarto tanto che al riposo lungo il divario è rimasto invariato (42-35). Al rientro sono ancora i gialloblu a spingere sull’acceleratore e nella terza frazione un nuovo break sarà decisivo: al 30′ il tabellone segna 60-46. Nell’ultimo quarto gli ospiti recuperano qualche lunghezza, ma la rimonta si ferma a -7. I complimenti della società a tutto il gruppo Under 18 e all’intero staff tecnico gialloblu.

ABC CASTELFIORENTINO – SAN VINCENZO BASKET 76-69

Parziali: 26-19, 16-16, 18-11, 16-23

Tabellino: Fontanelli 6, Turini 16, Fabrizzi 8, Barbetti 16, Cicilano 6, Montagnani 10, Oriolo 12, Talluri 2, Muka. All. Piccini.

Fonte: Abc Castelfiorentino

