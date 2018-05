Per un Pugno di Libri a Castelfranco, il capoluogo vince due sfide su tre

A trionfare in assoluto sono state la lettura e la passione per i libri. Ma come in ogni gara che si rispetti, ci sono stati anche dei veri e propri vincitori: sono state due classi delle scuole medie di Castelfranco e una di Orentano a distinguersi nell’iniziativa “Per un pugno di libri”, il gioco che vede gli studenti delle scuole secondarie inferiori sfidarsi su conoscenze letterarie. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto nell’ambito delle attività per la promozione della lettura dei giovani studenti portate avanti dal Comune.

La gara, ispirata alla famosa trasmissione televisiva di Rai Tre, consiste in una sfida di conoscenze su alcuni libri di letteratura per ragazzi. Quest'anno i ragazzi si erano preparati leggendo in classe i volumi: “Le avventure di Jacques Papier: storia vera di un amico immaginario” di Michelle Cuevas (1A e 1B di Cfr), “La stanza 13” di Robert Swindells ( 1C e 1D di Cfr) e “Pippi Calzelunghe” di Astred Lindgren (1 A e 1B di Orentano). I match, dove a confrontarsi erano due classi per volta, hanno visto gli sfidanti divisi in squadre in una gara “all’ultima pagina” per cercare di rispondere ad una serie di domande sul libro assegnato.

Nel primo appuntamento ha vinto la classe I A di Orentano, il 22 maggio la classe I B di Castelfranco e ieri 23 maggio ha trionfato la I D sempre di Castelfranco.

La giuria tecnica era formata dalla responsabile della Biblioteca Comunale, Serena Andreini, e dalle professoresse Sandra Buti e Lucia Tessitori.

Per i vincitori di ognuno dei tre appuntamenti il premio è l'equivalente di 100 euro in libri che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei due istituti partecipanti. Le squadre vincitrici, insieme ai loro insegnanti, sceglieranno e forniranno alla biblioteca gli elenchi dei libri da acquistare.

“È una grande soddisfazione vedere i ragazzi appassionarsi e divertirsi con la lettura – ha commentato l’assessore alla Scuola e alla Cultura, Chiara Bonciolini - . L’elemento della sfida incentiva gli studenti a dare il meglio di sé e rappresenta un’ottima occasione per imparare a fare squadra e collaborare insieme. Sono felice di poter rinnovare per il terzo anno questa iniziativa, un tramite per la promozione della lettura che stimola i ragazzi e li avvicina in modo ludico allo studio e ad acquisire nuove conoscenze”.

