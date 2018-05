Università di Firenze, a Claudio Luchinat il Premio Sapio 2018

Prestigioso riconoscimento per un docente dell’Ateneo fiorentino. Claudio Luchinat (foto in allegato), ordinario di Chimica e direttore del Centro di Risonanze Magnetiche (CERM), si è aggiudicato il premio Sapio 2018 per la ricerca (senior).

Il riconoscimento è stato attribuito a Luchinat per aver “definito delle procedure innovative volte a delineare il profilo metabolico, funzionale alla diagnosi precoce di patologie”.

La proclamazione dei vincitori del premio Sapio si è svolta a Palazzo Giustiniani, a Roma. Luchinat è il secondo docente fiorentino a ricevere il Premio Sapio. Prima di lui, nel 1999, fu insignito di questo riconoscimento Ivano Bertini che è stato, tra l’altro, fondatore del CERM.

Altri materiali su UnifiMagazine

Fonte: Università degli Studi di Firenze

Tutte le notizie di Firenze