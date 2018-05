Vellutata di porro

Buongiorno ringrazio me stessa per la ricetta di oggi. Ho cucinato la velluta di porri in più occasioni e ha riscosso successo: è piaciuta. Personalmente mi piacciono molto le vellutate e dal momento che siamo a maggio ma il tempo fa i capricci la sera possiamo anche prepararci una bella vellutata fumante. Ho fatto anche la foto del piatto finale. La ricetta l'ho presa da un importante sito di cucina Giallo Zafferano.

Come mi ha fatto notare la Cri in trasmissione, quando avete frullato i porri e le patate lasciare riposare la cremina ottenuta per qualche minuto in modo che l'aria che si crea con il robot possa fuoriuscire del tutto non creando a chi mangia dei fastidi intestinali o di gonfiore.

Io ho utilizzato il timo fresco e l'origano secco, il pepe bianco in grani e al posto del finochietto il rosmarino fresco, dal momento che ho una piccola piantina nel mio giardino. Il finocchietto è difficile da trovare nei supermercati, io personalmente non l'ho mai visto. Il finocchietto è una pianta che nasce spontanea nei campi e il modo migliore per averla è andarla a cercare, oppure andare in erboristeria, ma di questo mi dovrò informare. Potete utilizzare anche le spezie secche quelle si trovano in tutti i supermercati, e con le spezie secche le quantità dovranno essere minori perché seccando il sapore sarà più pungente.

In merito alle spezie ho trovato due siti interessanti che vi propongo di andare a vedere per curiosare nel sostituire le erbe in cucina e spezie e erbe aromatiche da abbinare a ciascun ortaggio, buona lettura.

Vellutata di porri

Ingredienti per 4 persone

600 gr di porri

300 gr di patate

500 gr di brodo vegetale

3 rametti di timo

Pepe q.b.(ho utilizzato quello bianco in grani che ho macinato sul momento)

Olio extravergine di oliva

Per i crostini

100 gr di pane

Origano q.b

Paprika dolce q.b

Timo q.b

Finocchietto q.b (potete sostituirlo se non lo trovate con la maggiorana)

Preparazione:

Faccio una premessa per le spezie, il timo e l’origano l’ho utilizzati freschi, non ho trovato il finocchietto che ho sostituito con la maggiorana, voi potete utilizzare un’altra spezie che vi piace di più. Potete tranquillamente utilizzare le spezie secche. Preparate il brodo vegetale, questo lo potete anche farlo il giorno prima, pulite il porro toglietelo a rondelle (non utilizzate la parte più verde). Sbucciate le patate e tagliatele a piccoli tocchetti. Versate il porro in un tegame con l’olio leggermente scaldato (io ho messo tutto a freddo) e fatelo rosolare a fuoco medio mescolando con un cucchiaio di legno. Quando sarà appassito versate le patate e il brodo vegetale aromatizzate con il pepe e il timo e cuocete per 30-35 minti comunque fino a che le patate non si ammorbidiscono. Immergete il frullatore ad immersione per ottenere una crema omogenea.

Per la preparazione dei crostini

In un frullatore versate gli aghi di rosmarino, la paprika dolce, il finocchietto in sostituzione la spezie che più vi piace, l’origano e il timo, tritate il tutto per ottenere un mix di spezie. Affettate il pane a dadini e mettetelo in una ciotola con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e il mix di spezie. Versate i dadini di pane aromatizzati in una teglia foderata con carta da forno e a forno preriscaldato cuocete per circa 10 minuti a 180 gradi fino a quando non risulteranno dorati. Mettete nei piatti la vellutata di porri e guarnite ciascun piatto con i crostini saporiti e gli aghetti di rosmarino. Servite ben calda.

Michela Renaldini

