100 Km Passatore, variazioni alla circolazione

Un'invasione di podisti domani in Mugello per la 46esima edizione della 100 Km del Passatore, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza.

La viabilità sarà presidiata. Si raccomanda comunque attenzione e prudenza alla guida.

Di seguito i provvedimenti di variazione alla circolazione con divieti di sosta e transito istituiti dalla Polizia Municipale Unione Mugello-Distretto Borgo San Lorenzo per il passaggio dei podisti:

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, AMBO I

LATI dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 26.05.2018 in Via Brocchi, Via del Canto, Via Pananti,

Largo L. Chini, Via Giotto Ulivi, Via Giovanni della Casa (dall’intersezione con Via O. Bandini

fino all’intersezione con Via Pananti), Via F.Pecori Giraldi, Via Pasubio, Piazza del Mercato

(nel tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Francesco fino all’intersezione con Via Brocchi

- eccetto pullman dell’organizzazione), Via Caduti di Montelungo (nel tratto antistante l'asilo ivi

presente - eccetto pullman dell'organizzazione);

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del

26.05.2018 in Via Brocchi, Via del Canto, Via Mazzini, Piazza Cavour, Via Giovanni della Casa

(dall’intersezione con Via O. Bandini fino all’intersezione con Via Pananti - consentito solo

autobus di linea - ), Via Giotto Ulivi, Via Pananti, Largo L. Chini, Via F.Pecori Giraldi

(consentito il transito solo per l’accesso e la fuoriuscita dal parcheggio del Supermercato PAM),

Via Pasubio, Piazza del Mercato (nel tratto compreso tra l’intersezione con Via S. Francesco

fino all’intersezione con Via Brocchi - eccetto pullman dell’organizzazione - ), Via del Poggio,

Piazza Gramsci dall’intersezione con Via I Maggio.

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, su ambo i

lati dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 26.05.2018 in Via Faentina, dall’ intersezione con V.le IV

Novembre per la lunghezza di 1 Km;

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore

14.00 alle ore 24.00 del 26.05.2018 su ambo i lati della SR 302, nel centro abitato di Razzuolo e

nell’area antistante il Circolo ARCI;

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA nella

frazione di Ronta, Via Faentina, in corrispondenza del civico n. 64 dalle ore 8.00 alle ore 24.00

del 26/05/2018;

APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI STRADA SENZA SFONDO IN VIA BASAGLIA,

ALL’INTERSEZIONE CON VIA CADUTI DI MONTELUNGO dalle ore 14.00 alle ore 22.00

del 26/05/2018;

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA

BASAGLIA DALL’INTERSEZIONE CON VIA CADUTI DI MONTELUNGO FINO AL

NUMERO CIVICO 25, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 26.05.2018;

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BASAGLIA dalle ore

14.00 alle ore 22.00 del 26.05.2018;

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CASTELLUCCIO a partire

dall'intersezione CON PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA dalle ore 14.00 alle ore

22.00 del 26.05.2018;

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore

14.00 alle ore 22.00 del 26/05/2018 IN VIA SAN FRANCESCO, nel tratto compreso tra Corso

Matteotti e Via L.Pulci;

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA SAN FRANCESCO, dalle

ore 14.00 alle ore 22.00 del 26/05/2018, nel tratto compreso tra Corso Matteotti e Via Pulci;

ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, dalle ore

06.00 alle ore 09.00 del 27.05.2018, per consentire le operazioni di pulizia strade.

Previsto sulla viabilità in località Passo della Colla, 1 Km prima e 1 Km dopo, un divieto di sosta su entrambi i lati in vigore dalle 14 alle 24.

A Marradi, per il passaggio dei podisti, il centro sarà chiuso al traffico. Quesi i provvedimenti della Polizia municipale Unione Mugello-Distretto Marradi:

divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in Via Fabroni, Via Talenti e Piazza Scalelle a decorrere dalle ore 14,00 di sabato 26 maggio 2018 fino alle ore 8,00 di domenica 27 maggio 2018;

divieto di sosta con rimozione in Via Castelnaudary, lato destro a salire, per sabato 26 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 24,00;

doppio senso di circolazione in Via Castelnaudary per sabato 26 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 24,00;

divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nell’area del Mercato Coperto, in Via Tamburini e in Viale della Repubblica, lato destro a salire, per sabato 26 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 24,00.

Sito organizzazione 100 Km Passatore: www.100kmdelpassatore.it/?page_id=2270

Fonte: Ufficio Stampa

