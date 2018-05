Dengue a Borgo San Lorenzo, disinfestazione precauzionale

Domani mattina 26 Maggio tra le 7 e le 12 a Ronta disinfestazione precauzionale straordinaria antizanzara in seguito ad una segnalazione, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un caso di Dengue. La persona interessata, già in cura, è un cittadino italiano residente nella frazione.

Il Comune ha recepito le indicazioni dell’ASL e ha proceduto all’emissione dell’Ordinanza con l’attivazione di tutti i protocolli previsti, disponendo un intervento di disinfestazione sia nelle aree pubbliche che private individuate di concerto con la stessa Azienda.

Il personale della prevenzione ha effettuato il sopralluogo con la Polizia Urbana di Borgo San Lorenzo per verificare la zona dal raggio di 200 metri dov'è è stato segnalato il caso su cui richiedere la disinfestazione urgente da far eseguire alla ditta convenzionata con l'amministrazione comunale.

La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali; si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso segnalato, quindi, non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio. Tuttavia poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio, il Comune di Borgo San Lorenzo, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione come previsto anche dalle indicazioni ministeriali, si è attivato per organizzare i trattamenti di disinfestazione in modo da abbattere la densità delle zanzare nei luoghi circostanti alla residenza del caso.

L'area interessata dalla disinfestazione del 26 Maggio dalle 7 alle 12 comprende Via Stefaneschi, ambo i lati di Via Faentina da Via dei Lastroni a Via della Stazione, Piazza Amendola, Via dei Lastroni, Via della Stazione, Via Fontanelle, Via Pio La Torre, Via Cinti, Via Andreani.

In questa fascia oraria si raccomanda nelle zone interessate di tenere chiuse porte e finestre, non far uscire gli animali domestici e togliere dall’esterno le ciotole per il cibo, di non lasciare all’esterno indumenti e stoviglie, spengere gli impianti di ricambio dell’aria.

Si raccomanda, come ulteriore precauzione, di rimuovere ed evitare qualsiasi possibile focolaio larvale tramite l’eliminazione dei ristagni d’acqua (per esempio vuotare e mantenere asciutti i sottovasi o annaffiatoi).

L'ordinanza permette agli addetti alla disinfestazione, incaricati dall’Amministrazione comunale, (ditta Siva S.a.S.) l’accesso alle aree verdi anche di pertinenza degli edifici e delle proprietà private.

