Giovanisì in tour, decima tappa a Fucecchio

Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, continua il tour informativo in cui i protagonisti sono alcuni degli oltre 256.000 beneficiari del progetto regionale.

La prossima tappa, la decima, di “Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani” sarà martedì 12 giugno a Fucecchio dalle ore 16.00 alle 17.30 c/o Auditorium La Tinaia nel Parco Corsini.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Fucecchio e il Centro InformaGiovani e Servizio territoriale per l’impiego di Fucecchio, saranno direttamente i giovani beneficiari attraverso le loro storie, a raccontare Giovanisì: da chi ha aperto un’ impresa a chi ha svolto il Servizio Civile, da chi ha fatto un tirocinio o chi ha colto una delle tante opportunità per formarsi.

Insieme ai giovani, lo staff Giovanisì, illustrerà le misure e i bandi inseriti nel progetto regionale. A moderare l’evento sarà Davide De Crescenzo direttore di intoscana.it. È consigliata l’iscrizione mandando una mail a iscriviti@giovanisi.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

