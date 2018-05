Kiss Mugello, le novità dell'edizione2018

Com'è ormai tradizione dal 2013, ci sarà anche la sostenibilità in pista al Gran Premio d’Italia Oakley, sesta prova del Campionato Mondiale MotoGP in programma all'Autodromo del Mugello nel weekend 1-3 giugno. Torna infatti per il 6° anno consecutivo KISS Mugello - Keep It Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia. Obiettivo del programma è sensibilizzare il grande pubblico degli appassionati sull’importanza di adottare comportamenti sostenibili nei grandi eventi sportivi, mostrando una serie di buone pratiche in ambito ambientale e sociale e invitando ad adottarle anche nella vita quotidiana.

UN EVENTO, E UN CIRCUITO, CHE HANNO FATTO SCUOLA NEL MONDO



Nel 2013 KiSS Mugello fu il primo evento a livello mondiale nel suo genere. Da allora KiSS Mugello ha fatto scuola, in Italia e nel mondo. Poche settimane fa KiSS Mugello ha ottenuto un importante riconoscimento da parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE che lo hanno inserito nel rapporto "Playing for Our Planet. How Sports Win from Being Sustainable", raccolta delle migliori pratiche a livello internazionale relative alle iniziative di sostenibilità ambientale e sociale nel settore sportivo. Lo stesso Autodromo del Mugello vanta dei record in materia di sostenibilità, essendo stato nel 2015 il primo al mondo a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile). L'Autodromo del Mugello ha anche ricevuto le certificazioni ISO 14001, EMAS (ambiente) e OHSAS 18001 (salute e sicurezza).

LE INIZIATIVE AMBIENTALI: NEL MIRINO ANCHE I MOZZICONI DI SIGARETTA

Fin dalla prima edizione, KiSS Mugello ha puntato sulla raccolta differenziata dei rifiuti per ridurre l'impatto ambientale dell'evento. Il programma mira a offrire informazioni, strumenti e condizioni (fogli istruzioni per visitatori e operatori del circuito, 20mila kit sacchetti per la raccolta differenziata distribuiti agli ingressi, isole ecologiche attrezzate e servizio gratuito di raccolta olio alimentare esausto nell'area paddock, erogatori di acqua potabile nelle aree prato e campeggio) per permettere di effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti a fans e appassionati, che al Mugello in larga parte campeggiano sui prati intorno al circuito per tutto il week-end. Allo scopo saranno installati quattro info-desk fissi KiSS Mugello, nell'area spettatori e nel paddock (attrezzati con mini-isole ecologiche), e quest'anno per la prima volta si utilizzeranno due info-desk mobili, veicoli a pedalata assistita con tettuccio fotovoltaico, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello) circolerà nelle aree spettatori per sensibilizzare ancora più da vicino il pubblico sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e acciaio in collaborazione con i Consorzi Nazionali Corepla e Ricrea.

Fra le altre novità di quest'anno: informazioni sulla campagna contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in vetro in collaborazione con il Consorzio Nazionale CoReVe, distribuzione di fogli informativi sulla raccolta differenziata anche ai gestori dei chioschi alimentari presenti nel circuito, posizionamento nell'area paddock di uno speciale “compattatore rifiuti” per favorire il riciclo incentivante delle bottiglie di plastica vuote.

Verranno anche coinvolti come volontari gli studenti universitari della facoltà di ingegneria dell'UNIMORE (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) del team Impulse Modena Racing, che hanno progettato una moto elettrica per la competizione universitaria internazionale “Moto Student”.

L’obiettivo di KiSS Mugello, anche quest'anno, è migliorare i risultati ottenuti in passato: si punta a superare il 51% di raccolta differenziata del 2017, quando quasi 75mila Kg di rifiuti differenziati vennero raccolti e avviati a recupero.

Durante KiSS Mugello si celebrerà anche la Giornata Mondiale dell'Ambiente (WED) promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) il 5 giugno 2018.

LE INIZIATIVE SOCIALI: CON IL NO PROFIT CONTRO LO SPRECO DI CIBO

Per la realizzazione delle iniziative sociali verranno coinvolte organizzazioni non profit e cooperative sociali.

Come nelle passate edizioni, una delle iniziative più sentite, che rientra nel programma ufficiale degli eventi del Gran Premio, sarà la Pit Walk solidale (giovedì 31 maggio nel pomeriggio), rivolta a ragazze e ragazzi disabili di organizzazioni non profit locali, che potranno passeggiare sulla Pit Lane.

Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 giugno verrà organizzata la raccolta delle eccedenze alimentari, per sensibilizzare e dare un contributo concreto alla lotta contro lo spreco alimentare (secondo la FAO ogni anno nel mondo si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, circa 1/3 della produzione totale di cibo destinata al consumo umano). La raccolta sarà organizzata in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus e Cuki (che fornirà i contenitori in alluminio) e coinvolgerà le hospitality del circuito e dei Team aderenti all'iniziativa. Il cibo raccolto verrà donato a enti non profit locali.

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG

Le iniziative di KiSS Mugello saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest'anno su web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Mugello (#KiSSMugello, #ItalianGP, #FIMRideGreen gli hashtag ufficiali).

IL NETWORK DI KISS MUGELLO

La realizzazione di KiSS Mugello è resa possibile dalla collaborazione fra un vasto network di soggetti, che ogni anno registra l'ingresso di nuovi partner.

Il programma è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association).

Team supporter: Aprilia Racing, Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Marc VDS Racing Team, Reale Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing, SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor Racing.

Aziende supporter: Berner Italia, Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive.

Partner istituzionali: i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). Insieme a FSC Italia, che aderisce quest'anno per la prima volta.

Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cooperativa L’Orologio, Cuki, Eco.Energia (Olly®), Ecologia Soluzione Ambiente, Eurven, Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale, VAN4YOU Noleggio Furgoni, Virosac, VR|46.

Partner no profit: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Impulse Modena Racing.

Patrocinio: KiSS Mugello è realizzato con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana Comuni del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero.

Il coordinamento di KiSS Mugello è affidato a Right Hub, start-up certificata B Corp, specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.

Fonte: Ufficio Stampa

