'Matti per la pesca in mare', premiati i ragazzi del corso

Nella mattinata di domenica 20 maggio l'associazione Matti per la pesca in mare ha premiato i ragazzi che hanno partecipato al loro corso di pesca (rivolto ai bambini delle scuole elementari di Bientina). Grande successo di partecipazione, con più di 40 partecipanti al corso presenti all’evento a cui ha era presente anche l’assessore all’Associazionismo del nostro Comune, Emanuele Brogi.

Un ringraziamento per la collaborazione va al presidente provinciale Mauro Guidi, al presidente dei giudici di Gara Marco Marchetti, Italcanna s.r.l., Matteo Nencioni Immobiliare, a Nico Boschi per le magnifiche foto, oltre a tutto lo staff di Matti per la pesca in mare e al presidente della A.S.D. e istruttore federale XAp Marco Giordani.

Si tratta dell’evento che ha chiuso il corso per bambini da 6 a 14 anni che si è tenuto a Bientina dal 23 aprile al 20 maggio in collaborazione con la Sezione Provinciale FIPSAS di Pisa e con il Patrocinio del Comune.

Alla gara di pesca, ai ragazzi, sono stati donati gadget e canne da pesca fornite dalla sezione provinciale di Pisa oltre al buffet offerto dalla A.S.D.

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bientina