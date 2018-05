Mostra del Chianti, l'assessore Ammirabile a Radio Lady per presentare l'evento a Montespertoli

Mostra del Chianti di Montespertoli, mancano poco più di 24 ore al taglio del nastro che si terrà alle 18 in piazza del Popolo alla presenza del sindaco Giulio Mangani, del consigliere regionale Enrico Sostegni e del vicepresidente del Consorzio Vino Chianti Ritano Baragli.

Oggi negli studi di Radio Lady a Empoli c'è stata la 'presentazione nell'etere' della Mostra con l'assessore alla cultura di Montespertoli Elena Ammirabile e dell'ufficio stampa Enrico De Grazia. Nell'intervista curata da Serena Franceschin durante la trasmissione Buongiorno Lady, è stato fatto un veloce riassunto delle numerose attività in programma dal 26 maggio al 3 giugno.

Per chi non conosce la Mostra, come riassumerla in poche parole? "La Mostra - afferma l'assessore - in 61 anni è stata tante cose, ora troviamo la sua forma per l'oggi. L'aggiornamento corrisponde alla sensibilità per il cibo pulito a km 0 e per il recupero delle tradizioni. Tra le novità ci saranno le Contrade di Montespertoli, che proporranno il recupero dei giochi antichi con la partecipazione di ragazzi under 30 (tra questi il tiro alla fune, la staffetta con bicchiere di vino, lo spacca legna, la gara delle botti e i trattorini, NdR). Tra i figuranti sono presenti tutti cittadini di Montespertoli, con un lavoro filologico di ricerca di abiti e accessori".

Come da nome, è il vino il prodotto principe della manifestazione. "Tutta piazza del Popolo è dedicata all'associazionismo, ai produttori e ad eventi specifici su champagne (con la città francese gemellata di Epernay) e birra (con la città tedesca gemellata di Neustadt)".

Ospite d'eccezione sarà Pietro Palma, ambasciatore dello champagne in Italia sarà ospite in occasione della degustazione di champagne di Epernay.

E alla sera eventi da non perdere: Diego Esposito sabato 26 maggio alle 22; il giorno dopo, domenica 27, a partire dalle 21.30 si ballerà con il dj set di Cecco e Cipo; giovedì 31 altri tre grandi artisti, Lorenzo Marianelli, Francesco Bottai e Francesco Tricarico; infine, sabato 2 giugno il gran finale, per quanto riguarda la musica live, con il concerto dei Meganoidi previsto alle 21.30.

"Anche il trio di artisti sul palco di giovedì segue la linea dell'intera kermesse: un taglio cantautorale affine al progetto di recupero delle tradizioni con innovazione. Un linguaggio diretto e autentico che non sia nostalgico", spiega Ammirabile.

Attesi tanti turisti e curiosi da tutta la Toscana e oltre, ma "per Montespertoli è anche l'occasione per ritrovarci tutti in piazza - continua l'assessore - tutti sono coinvolti e tutti hanno uno spazio all'interno della festa. È un evento difficile da gestire ma questo desiderio di comunità è il massimo per un'amministrazione di comunità".

Non solo Chianti: tra gli espositori, principalmente della zona di Montespertoli, ci saranno anche momenti di focus degustazioni molto particolari. Sarà presente il cioccolato dell’azienda TortaPistocchi di Firenze, abbinato al vin santo di Montespertoli, oppure i sigari toscani sempre in abbinamento con il liquore tipico toscano.

L'appuntamento, ricordiamo, è dal 26 maggio al 3 giugno nel borgo di Montespertoli.

