Partono i campionati di atletica e calcio per disabilità intellettivo-relazionali a Firenze

Si sono aperti oggi, in una bellissima giornata di sole, i Campionati Italiani di Atletica e Calcio OSO Cup, dedicati agli atleti paralimpici intellettivo-relazionali. Partecipatissima è stata la cerimonia di apertura, con le tribune dell’Asics Firenze Marathon Stadium Luigi Ridolfi gremite e festanti per un evento con numeri da record. A salutare i partecipanti sono stati il Ministro dello Sport Luca Lotti, l’Assessore allo Sport di Regione Toscana Stefania Saccardi, l’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, il Presidente Nazionale FISDIR Marco Borzacchini, il Presidente di CIP Toscana Massimo Porciani, il Presidente del C.O.L. dei Campionati Firenze 2018 Alessio Focardi, Antonella Cultrera di Fondazione Vodafone Italia, l’On. Monica Baldi, portavoce del Comitato Donne Toscane for Trisomes. Dopo i saluti è risuonato l’inno d’Italia, con tutti gli atleti, gli staff tecnici e i supporters (oltre 1000 persone) a cantare. Le gare stanno entrando nel vivo, con le prime partite di calcio, sia del settore agonistico che di quello promozionale, e di atletica sia per le corse che per i lanci. Domani, sabato 26 maggio, l’intera giornata sarà dedicata alle competizioni, che termineranno domenica intorno alle 12.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze