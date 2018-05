Rifiuti nei boschi di Limite, dopo la segnalazione in un'ora già pronti per lo smaltimento

Quando le segnalazioni sui rifiuti servono. Un cittadino di Capraia e Limite ci scrive dicendo che dopo aver segnalato rifiuti sparsi nell'area boschiva di Montereggi, in circa un'ora è arrivata la risposta direttamente dal sindaco Alessandro Giunti. I rifiuti erano già insacchettati e pronti per essere smaltiti. "Complimenti davvero, un bell'esempio di efficienza e attenzione", commenta il cittadino. Poco meno di una settimana fa i cittadini stessi erano stati chiamati assieme all'amministrazione per una giornata dedicata proprio alla pulizia dei boschi. Sabato 19 erano stati raccolti diversi rifiuti indifferenziati proprio a Montereggi, tra cui anche una carriola e dei tappetini per auto.

