Rubata la borsetta a Firenze alla 'dottoressa Grey': l'attrice Ellen Pompeo ringrazia la polizia

È stata recuperata la borsa rubata a Ellen Pompeo, attrice statunitense nota per impersonare la protagonista Meredith Grey nella serie tv Grey's Anatomy. È stata proprio Pompeo a darne notizia con una foto su Instagram raffigurante i poliziotti intervenuti in un noto locale di piazza della Signoria a Firenze. L'attrice era in vacanza con la famiglia a Firenze quando è stata derubata. In un italiano molto maccheronico ha poi commentato su Instagram: "Se ti avessi catturato non sarebbe andata a finire bene per te, non dimenticare le mie origini napolitane. Sarai catturato, sei stato fotografato". Pompeo ha ringraziato anche lo staff del ristorante e la polizia per il rapido intervento. Sarebbe stato un passante a trovare la borsa e a consegnarla a una stazione dei carabinieri. Mancavano all'appello alcune centinaia di euro in contanti.

